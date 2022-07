'Nada ilícito foi encontrado': Deolane fala sobre mandado de busca e apreensão em sua casa

A influenciadora Deolane Bezerra usou as redes sociais para falar sobre o mandado de busca e apreensão realizado em sua casa, durante uma operação policial na última quarta-feira, dia 13. A advogada contou nesta sexta-feira, 15, que não devia satisfação a ninguém, pois "o justo não se justifica", mas decidiu falar da história em respeito aos seus fãs. A investigação era de crime de lavagem de dinheiro.

Nos stories do Instagram, ela publicou um vídeo feito no dia da operação policial, onde aparece acompanhada de dois membros da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), ao mesmo tempo em que os policiais fazem a apreensão em sua casa.

"Nada ilícito foi encontrado", diz ela no vídeo, mostrando quais itens foram apreendidos na residência. Ela também conta que um funcionário do seu condomínio, um Alphaville, foi quem tirou fotos de sua casa durante a operação e vendeu para colunistas. Ele também deve ser acionado pela polícia, segundo Deolane.

A advogada também mostrou vídeos de seus carros sendo apreendidos, destacando que houve excesso de autoridade policial. "No mandado de busca e apreensão fala que sejam apreendidos objetos de origem ilícita - e nada disso foi encotrado em minha casa - celulares e computadores. Ou seja, apreensão de veículos não tem no mandado de busca e apreensão", conta.

"Estou tranquila porque é tudo declarado, e do mesmo jeito que foi, irá voltar", diz Deolane, mostrando dois carros sendo apreendidos, junto a documentos que comprovam que não há irregularidades. Um veículo da marca Jipe e outro da marca Porche foram levados pela polícia.

Em outro vídeo, Deolane mostra uma mesa repleta de itens que foram apreendidos em sua casa, entre eles uma série de relógios, celulares, um notebook, alguns cadernos e também documentos.

Entenda

Na última quarta-feira, 14, a Polícia de São Paulo cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa da advogada e influencer Deolane Bezerra, no condomínio Alphaville. A informação foi divulgada pelo colunista Léo Dias, do Portal Metrópoles, e dizia que a operação policial foi feita na quinta-feira. Segundo fontes da coluna, a ação atendeu a um mandado expedido pelo Ministério Público do Estado. Os agentes investigavam um suposto crime contra a economia popular e associação criminosa, que indica lavagem de dinheiro.