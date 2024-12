Deolane Bezerra comemora devolução de passaporte após investigação

A influenciadora e advogada Deolane Bezerra utilizou suas redes sociais nesta sexta-feira (20/12) para celebrar a devolução de seu passaporte, que havia sido retido como medida cautelar durante a investigação da Operação Integration. Ela, que chegou a ser presa por suspeita de lavagem de dinheiro, compartilhou a notícia com seus seguidores, dizendo: “Voltou. Olhem as coisas melhorando”.

O Ministério Público de Pernambuco (MP-PE) pediu recentemente o arquivamento parcial da operação, que investiga o suposto envolvimento de famosos com casas de apostas e jogos ilegais. Segundo o órgão, a regulamentação das apostas esportivas online elimina a suspeita de lavagem de dinheiro relacionada a essas atividades.

A Operação Integration resultou na prisão de Deolane e de sua mãe, Solange Bezerra, além do indiciamento do cantor Gusttavo Lima. No entanto, as investigações continuam em relação à empresa Esportes da Sorte, de Darwin Henrique da Silva Filho.

O pedido do MP foi assinado pela promotora Mariana Pessoa de Melo Vila Nova, atendendo à decisão da juíza Andréa Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife.