STF libera Deolane Bezerra da obrigação de ir à CPI das apostas

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), liberou Deolane Bezerra da obrigação de comparecer ou não à CPI da Manipulação de Resultados no Futebol, no Senado Federal. Na decisão, o ministro atendeu a um pedido da defesa da influenciadora. Caso decida comparecer, a advogada poderá ficar em silêncio, caso seja da sua vontade.

O senador Eduardo Girão (Novo-MA), autor do requerimento de convocação, falou sobre a relevância do depoimento de Deolane no caso. "Pode ajudar essa comissão parlamentar de inquérito a esclarecer questões atinentes ao objetivo final dessa CPI´, que é desvendar possíveis implicações de facções criminosas com a as empresas que atuam no mercado de jogos de apostas on-line", disse.

Deolane é investigada na operação "Integration", que apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Além dela e de outros suspeitos, também foram presos Solange Bezerra, mãe da influenciadora, e o dono da "Esportes da Sorte", Darwin Henrique da Silva Filho.

As investigações apontaram uma movimentação de cerca de R$ 3 bilhões em contas correntes, aplicações financeiras e dinheiro em espécie, no período de janeiro de 2019 a maio de 2023. Todas estas movimentações supostamente eram decorrentes de jogos ilegais.