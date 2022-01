Denúncia de Calabresa contra Melhem é arquivada pela Globo

A rede Globo decidiu arquivar a denúncia de assédio sexual e moral que Dani Calabresa fez contra o ex colega de emissora, Marcius Melhem. Mais de um ano após o início das investigações e de ouvir diversas testemunhas, o departamento responsável pelo caso anunciou que ‘não conseguiu confirmar a autenticidade das denúncias’.

Vários funcionários teriam procurado o "compliance", departamento responsável por investigar casos de assédio, para falar sobre as atitudes de Marcius Melhem, que era diretor de humor até então.

Além do mais, na época que Calabresa fez a denúncia, cerca de dez mulheres chegaram a se dispor para depor contra Melhem por assédio sexual dentro da emissora. No entanto, após a repercussão do caso, somente uma atriz fez a queixa contra ele - os dois teriam tido um caso de dois anos. Mas o ‘compliance’ entendeu que não houve assédio.

O caso segue em investigação, a atriz - que não teve o nome revelado -, Dani Calabresa e a Globo não se pronunciaram.

Mais polêmicas

Entre as diversas polêmicas envolvendo a denúncia, Melhem chegou a processar Calabresa por danos morais, calúnia e difamação. Então a atriz, que ainda não tinha acionado a justiça, moveu uma ação o proibindo de divulgar as mensagens pessoais que eles trocavam por WhatsApp.

O Ministério Público está realizando uma apuração sigilosa para verificar se há a necessidade de investigação e maiores providências sobre o caso. Até o momento, nove mulheres depuseram e oito delas falaram contra o diretor.