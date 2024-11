Dennis DJ dá apartamento de surpresa para a filha Tília, que chora emocionada; vídeo

Dennis DJ fez uma surpresa para a filha, a cantora Tília. A jovem de 20 anos procurava um apartamento para alugar e se mudar da casa do pai. Ao visitar um local com Dennis, para mostrar que tinha gostado do ambiente e queria alugar, Tília foi surpreendida.

O artista resolveu comprar o imóvel e presentear a filha, que chorou, emocionada. Tília vai morar em um condomínio na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Nesta quinta-feira (21), ela postou nas redes sociais o vídeo da visita e do momento em que o pai faz a surpresa.

"Vou ter minha casinha. Duas semanas atrás eu conversei com meus pais sobre ir morar sozinha, senti que estava na hora de dar esse passo na minha vida!", postou ela.

"O que eu não sabia era que o meu pai poderia fazer uma surpresa dessas para mim. De uma visita de aluguel para 'a casa é sua'. Obrigada, pai! Obrigada por ser minha referência, inspiração e por proporcionar tudo isso para mim. Eu nunca vou me esquecer disso. Estou muito feliz. Te amo", completou a cantora.

Tília é filha também de Kamila Fialho, ex-empresária de Anitta.