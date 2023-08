Defesa diz que irmão de dupla sertaneja Matheus e Kauan teve surto psicótico

A defesa de Marcos Vinícius Aleixo Pinto, irmão da dupla Matheus e Kauan, disse que o rapaz teve um surto psicótico quando viu o filho, de 3 anos, chorar ao deixar a casa acompanhado de sua ex-esposa e do primo dela. Ele está preso após a tentativa de homicídio contra o familiar da ex-companheira na sexta-feira (11).

Em entrevista ao Metrópolis, os advogados de defesa de Marcos, Dr. Lucas de Amor Anacleto e Dr. Douglas Costa e Silva, revelaram que o irmão dos sertanejos foi diagnosticado com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), além de bipolaridade e ansiedade.

“No dia 11/08, por volta das 11 da manhã, a ex-esposa, acompanhada de seu primo, levou o filho de 3 anos para o pai (Marcos Aleixo) ver. No momento em que ela foi embora, levando a criança, esta começou a chorar. Marcos, ao ver a cena, teve um surto psicótico, do qual não se lembra de suas ações posteriores”, alegou a defesa.

Os advogados também ressaltaram que Matheus e Kauan não têm nenhuma ligação com o ocorrido e que estão ajudando a família no que for necessário.