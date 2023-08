Irmão de Matheus & Kauan é preso em Goiás por tentativa de homicídio

O irmão da dupla Matheus & Kauan foi preso em flagrante, nesta sexta-feira (11), por tentativa de homicídio. Marcos Vinicius Aliexe Pinto, 29, teria tentado matar o primo de sua ex-mulher em Itapuranga, Goiás. A faca usada no crime foi apreendida.

Em depoimento à polícia, a ex-mulher de Marcos disse que estava saindo da casa dele com o filho, uma criança de 3 anos de idade, quando o suspeito pegou uma faca e “subitamente” deu um golpe no lado esquerdo das costas do primo dela.

Marcos tentou fugir do local, enquanto a ex-mulher e o primo foram em busca de socorro. Mas acabou capturado, junto com uma porção de maconha.

“A vítima está fora de perigo e, neste momento, será ouvida na delegacia”, disse a delegada Giovana Sas Piloto ao G1, afirmando que a vítima não apontou nenhuma discussão que possa explicar a atitude de Marcos.