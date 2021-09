Matheus & Kauan estreiam projeto da plataforma Tik Tok

Uma das principais plataformas para vídeos curtos do Brasil e do mundo, o TikTok, lança um calendário mensal de lives que vai exaltar a música brasileira. No perfil @TikTokMusica , voltado exclusivamente para música e artistas que estão em alta no TikTok, com conteúdos exclusivos e também boas práticas de como ter sucesso com música no app, a plataforma vai realizar uma série de lives com nomes de sucesso da música brasileira, que vão apresentar suas canções mais marcantes, criando um setlist que vai fazer uma verdadeira viagem pela carreira e história dos artistas, e interagir com os fãs, contando histórias e curiosidades sobre as composições.

A primeira live do novo projeto será a da dupla sertaneja Matheus & Kauan, no dia 16 de setembro, às 20h. Com duração de aproximadamente 45 minutos, o show do duo contará com grandes sucessos, entre eles "Litrão", "Expectativa x Realidade", "O nosso santo bateu" e "Te assumi pro Brasil".

"Este novo projeto, que reafirma o TikTok como uma plataforma de entretenimento com conteúdo diverso, vai trazer os maiores artistas do momento para perto dos nossos usuários. É um conteúdo que permite uma aproximação do público não somente com a plataforma, mas também com o artista, gerando uma conexão através da música e das histórias. Estamos muito empolgados com esse calendário e prometemos muitas emoções e boas histórias no TikTok", comemora Roberta Guimarães, head de Conteúdo Musical do TikTok Brasil.

O formato vai unir performance musical e as histórias por trás das canções preferidas do público, garantindo um momento de troca e aprendizado, além, é claro, de transbordar a emoção. Com a hashtag #MinhaHistóriaCom, os usuários do aplicativo são convidados a criar conteúdo com as músicas do artista, antes da live.

Durante a campanha, os artistas irão reagir aos vídeos de covers e criações com as músicas. A iniciativa também vai contar com conteúdo extra em "Histórias Secretas" que serão reveladas ao longo da semana seguinte, contando os causos que não entraram na apresentação.

"O TikTok é super importante pra gente, através do app vemos nossos fãs diretamente usando a nossa música no seu dia a dia, seja se divertindo com os amigos, fazendo homenagens para quem amam ou simplesmente incluindo em trends que viralizam em toda a internet. A gente sabe que o TikTok hoje é uma das plataformas que mais cresce no mundo e, graças a Deus, temos o nosso público junto conosco por lá e estamos honrados de iniciar o projeto #LiveForYou ", comenta Matheus.

Juntos, Matheus & Kauan têm mais de 600 mil seguidores no TikTok e 2.1 milhões de curtidas. As maiores músicas da dupla na plataforma são "É Problema", com mais de 145 mil criações; "Vou Ter que Superar", com mais de 141 mil criações, e "Litrão", com mais de 134 mil criações. A dupla, que possui 7,3 milhões de ouvintes mensais no Spotify, teve grandes sucessos ao longo da carreira e parcerias incríveis com diversos artistas como Anitta, Jorge & Mateus, Zé Vaqueiro e Anavitória.