Déa Lúcia revela romance do passado com tio de Murilo Benício: ‘Muito beijo na boca'

Déa Lúcia divertiu os convidados durante a apresentação da categoria “Melhor Humorista”, no prêmio “Melhores do Ano”, que ocorreu no último domingo (25). Ao ser chamada ao palco, a mãe do ator Paulo Gustavo disse que tinha recebido beijo de todo mundo, menos de Murilo Benício e pegou todos de surpresa quando revelou já ter se envolvido com um tio do ator no passado.

"Eu vi Murilo nascer. A família dele é de mulheres maravilhosas e eu paquerava um tio dele, Serginho. Muito beijo na boca escondido lá no posto de gasolina. Olha eu mesma falando de mim", contou, levando os convidados às risadas, e em seguida ganhando um beijo do ator.

Em seguida, ao anunciar Tatá Werneck como a vencedora da categoria, Déa Lúcia foi surpreendida com o discurso da humorista, que ofereceu a estatueta a ela.

“Essa mulher passa força para a gente sempre. É inacreditável. Você criou os seus filhos com muita luta e sabedoria, passou por uma dor que é o pesadelo de qualquer pessoa e continua fazendo a gente rir incessantemente. Por favor, aceita esse prêmio, é seu”, declarou Tatá.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)