David Luiz aproveita Dia dos Namorados na praia com esposa após polêmica com musa do OnlyFans; fotos

Os jogadores do Flamengo, David Luiz e Fabrício Bruno aproveitaram o Dia dos Namorados ao lado da família. Neste dia 12 de junho, eles aproveitaram a Praia de Grumari, no Rio de Janeiro.

David Luiz estava com a esposa Bruna Loureiro e as duas filhas. Reservado, eles estavam em um local na praia longe da muvuca.

Veja David Luiz e família em dia de praia (Fotos: Delson Silva / AgNews)

Pelas imagens se observa que está tudo bem na família do jogador. Para quem não lembra, David Luiz se envolveu em uma polêmica com a modelo do OnlyFans, Júlia Calsing. Ela postou foto do ingresso com o nome dele, a cortesia era para assistir ao jogo do seu time Flamengo contra o Ñublense, no Maracanã, pela Copa Libertadores.

VEJA MAIS

“Realmente deu o ingresso e só que não sabia que ele era casado. Já fiquei com muitos jogadores casados, não quero prejudicar nenhum deles, assistimos o jogo na área da família e ele me pediu para apagar o ingresso. Disse que não fiz na maldade, disse que ia apagar. Ele sabe que saio com muito cara, conheço muita gente, e ele ficou de boa”, relembrou ela, em entrevista a um podcast.

“No outro dia, estava no Choquei, no Léo Dias, e eu deixei pouco tempo o ingresso. Aí no outro dia mandaram mensagem, meu stories deu um milhão de visualizações, sendo que no dia teve um bem famoso que me chamou e David me disse que era solteiro, era mais fácil ter me falado que era casado que eu não tinha postado o ingresso”, garantiu ela.