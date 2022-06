Danuza Leão morre aos 88 anos no Rio de Janeiro

A ex-modelo, jornalista e escritora Danuza Leão morreu, na quarta-feira (22), aos 88 anos, no Rio de Janeiro. Ela sofria de enfisema pulmonar e faleceu devido a uma insuficiência respiratória. As informações são do G1.

O corpo de Danuza será cremado no Cemitério do Caju.

Relembra a trajetória de Danuza Leão:

Irmã da cantora Nara Leão, Danuza Leão nasceu em Itaguaçu (ES), no dia 26 de julho de 1933.

Na década de 50, no Rio de Janeiro, ela deu início à carreira de modelo, sendo a primeira brasileira a desfilar no exterior. Como atriz, participou, em 1967, do filme “Terra em transe”, como a personagem Sílvia. Em 1992, alcançou o sucesso como escritora com o livro de etiquetas sociais “Na sala com Danuza”, que liderou a lista dos mais vendidos durante um ano, que ganhou uma continuação em 2004. Danuza ainda escreveu “Quase tudo” (2005), “Danuza Leão fazendo as malas” (2008), “Danuza Leão de malas prontas” (2009) e “É tudo tão simples” (2011).

Outro trabalho de sucesso de Danuza foi como cronista. Ela foi colunista do Jornal do Brasil, da Folha de S.Paulo e do caderno ELA, do jornal O Globo, onde escrevia sobre assuntos variados, desde comportamento e relacionamento, até família e dicas de etiqueta.

Do casamento com o jornalista Samuel Wainer, fundador do jornal Última Hora, nasceram três filhos: Samuel Wainer Filho, Pinky Wainer e Bruno Wainer. Após a separação com Wainer, a escritora ainda se casou mais duas vezes, com o cronista e compositor Antônio Maria e com o jornalista Renato Machado.