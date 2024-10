Daniel Rocha tem namoro com Vitória Strada exposto por Nívea Maria

Os atores Daniel Rocha e Vitória Strada estão oficialmente namorando. O casal teve o relacionamento revelado em uma entrevista ao programa Timeline, do portal gaúcho "GZH", em que Rocha estava participando com a atriz Nívea Maria, com quem contracena na peça "Norma", que está em cartaz em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Em certo momento da entrevista, após um dos apresentadores mencionar que Rocha estaria namorando uma gaúcha, Nívea pediu permissão para citar o nome da nova namorada de seu companheiro de peça ao vivo.

“Posso dizer o nome da sua namorada?”, perguntou Nívea Maria. “Pode, pode”, respondeu Rocha.

VEJA MAIS



“A namorada gaúcha dele fez minha sobrinha já numa novela, vocês conhecem muito bem, que é Vitória Strada. Essa coisa linda, essa atriz maravilhosa da nova geração, que é uma estrela”, revelou Nívea, se referindo à novela 'Tempo de Amar', da TV Globo.

É a primeira vez que Vitória Strada assume um relacionamento publicamente desde julho do ano passado, quando o seu noivado com a atriz e produtora Marcella Rica chegou ao fim. As duas estavam juntas desde 2019. Já Daniel estava solteiro desde dezembro, quando chegou ao fim seu namoro de três anos com a modelo Mariana Nunes.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)