Daniel e Leonardo: mães de sertanejos morrem no mesmo dia; artistas confirmam na internet

As mães dos cantores Daniel, Maria Aparecida Cantador Camillo, e do Leonardo, Carmen Costa, morreram neste sábado (1º). As notícias foram confirmadas pelos artistas da música sertaneja nas páginas oficiais na internet. Ambos se despediram de forma comovente.

Não há informações sobre as causas do falecimento de dona Maria Parecidade. No instagram, Daniel disse entender o processo da perda e agradeceu o amor que recebeu ao longo dos 82 anos anos dela. “.. um ser humano que me faltam adjetivos para descrever como a Sra. foi especial! Exemplo de mulher! Que até o último instante me ensinou a ser o que sou! É muito difícil saber que não vou mais ter aquele colo, aquele abraço, aquela palavra de conforto de carinho, aquele eu te amo! Eu sempre disse que a Sra. pra mim é uma santa, e continuará sendo! Vai com Deus! Te amo”, disse.

VEJA MAIS

Na noite deste hoje (01/04), a equipe do cantor Leonardo também escreveu sobre a sua mãe, Carmen Costa, vítima de um infarto em Goiás, aos 85 anos. “Uma mulher forte que sempre teve como missão de vida manter sua família unida”, dizia a legenda.