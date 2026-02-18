Crente ou foliã? Jojo Todynho se pronuncia após polêmicas de carnaval em Salvador

Jojo Todynho aproveitou os dias de carnaval em Salvador (BA) ao lado do namorado, o policial Thiago Gonçalves, mas acabou no centro de polêmica nas redes sociais por participar da folia mesmo sendo evangélica. Sem rodeios, a cantora se pronunciou para justificar sua participação.

Em seu perfil no Instagram, Jojo destacou sua ligação com a cidade: “A crente (não batizada e não convertida) trabalhou, faturou e ainda comemorou o aniversário no melhor lugar possível: Carnaval de Salvador. Passei anos ali trabalhando… dessa vez fui pra curtir”, disse em parte da publicação.

Cantora "resgatou" raízes baianas

Jojo ainda relembrou suas raízes baianas: “Porque se é pra viver, é pra viver com trilha sonora e rebolado sincronizado. Pra quem não sabe, eu sou filha de baiana. Minha história começa aqui. Tenho família na Cidade Baixa, na Ribeira. Nesse sangue corre dendê, pimenta, carioquice e tempero mineiro. É mistura que não pede licença, chega chegando”, reforçou Jojo Todynho, explicando que a folia faz parte de sua cultura e identidade.

VEJA MAIS



A influenciadora afirmou que vive sem se preocupar com a “aprovação” alheia. “Eu amo viver minha vida, sem manual e sem aprovação do clube dos fiscais alheios. E claro… já estou levando minha farinha. Porque quem é esperta nunca depende do tempero dos outros”, concluiu.

Desde que apareceu curtindo o Carnaval, Jojo Todynho foi alvo de críticas por conta de sua religião. Nas redes sociais, seguidores questionaram sua participação na folia e reforçaram a ideia de que “crente de verdade não vai para o Carnaval”, enquanto outros disseram que apenas orariam por ela, desejando força para enfrentar “as batalhas da carne”.

Rumores de ser barrada em trio de Bell Marques

No domingo (15), Jojo Todynho enfrentou dificuldades para acessar o trio do cantor Bell Marques. A influenciadora e cantora ficou na porta que leva à parte superior da estrutura e chegou a tentar contato para conseguir passar, mas sem sucesso. Ela estava acompanhada do namorado, o policial militar Thiago Gonçalves.

Jojo aproveitou para rebater as especulações que surgiram nas redes sociais. “Pegaram isso e postaram dizendo que eu fui barrada no trio de Bell… e eu tô lá no Instagram de Bell. Gente, passa essa vergonha não”, afirmou. Em tom firme, a artista destacou que não se incomoda com críticas, mas não aceita informações falsas circulando sobre ela.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)