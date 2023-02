Courteney Cox ganha estrela na Calçada da Fama e reúne atrizes de ‘Friends’ no evento

Courteney Cox, a Mônica de “Friends”, foi contemplada com uma estrela na Calçada da Fama, em Hollywood. O evento ocorreu na segunda-feira, 27, e reuniu as atrizes Jennifer Aniston e Lisa Kudrow, integrantes do mesmo seriado, que elogiaram e posaram em fotos ao lado da amiga.

No local, as intérpretes de Rachel e Phoebe fizeram discursos homenageando Courteney Cox. Lisa ressaltou a importância da artista em sua vida, além de reforçar o quão talentosa a amiga é.

“Você é a definição da verdadeira beleza, talento e o mais importante, um ser humano realmente bom e decente. Obrigada por enriquecer nossas vidas pessoalmente”, disse.

Em um trecho da fala, Jennifer Aniston relembrou o nervosismo durante o primeiro encontro com Courteney, de quem ela era fã, antes do início das gravações de “Friends”. Além disso, a atriz também falou sobre o amor que sente pela amiga.

“Você é um dos seres humanos mais engraçados do planeta Terra. Nada me faz mais feliz do que as piadas de Courteney. Nós estamos muito orgulhosas de você. Nós te amamos. Vocês são irmãs de outra mãe e eu amo vocês”, declarou Aniston.

Jennifer compartilhou, no Instagram, fotos ao lado de Lisa e Courteney durante o evento e, em um dos registros, fez uma comparação com um abraço das três em uma das cenas de “Friends.”

“Muito orgulhoso da nossa menina Courteney Cox hoje. Amo essas mulheres com literalmente cada parte do meu coração e alma. Lisa Kudrow e eu estávamos nas nuvens podendo celebrar ela [Courteney] e suas incríveis conquistas”, escreveu Aniston na legenda da postagem.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)