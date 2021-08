Jennifer Aniston e David Schwimmer, de 'Friends', estariam juntos

Os atores Jennifer Aniston e David Schwimmer, dos personagens Rachel e Ross da série americana "Friends", estão sendo observados pelos seguidores das redes sociais e também pela imprensa, que afirmam: eles andam se encontrando demais. O assunto inflamou o boato de que os dois estão tendo um relacionamento afetivo.

Friends teve 10 temporadas que foram exibidas entre os anos de 1994 a 2004. Recentemente, Aniston, Schwimmer participaram da gravação do novo episódio "Reunion", que marcou o reencontro das estrelas do seriado, que contou com a participação também de Lisa Kudrow (Phoebe), Courteney Cox (Monica), Matt LeBlanc (joey) e Matthew Perry (Chandler).

Em maio, os atores admitiram à revista People que tinham um clima de paquera nos bastidores da série. "Quer dizer, na primeira temporada, eu tinha uma grande queda por Jen. Em algum ponto, estávamos muito apaixonados um pelo outro", admitiu ele. “Mas foi como dois navios passando, porque um de nós sempre esteve em um relacionamento e nunca cruzamos aquela fronteira. Nós respeitamos isso. Nos intervalos, nós nos aninhávamos no sofá”, afirmou o ator.

“Honestamente, eu me lembro de dizer uma vez para David: 'Vai ser uma chatice se a primeira vez que você e eu realmente nos beijarmos for em rede nacional.' Com certeza, a primeira vez que nos beijamos foi naquele café. Nós apenas canalizamos toda a nossa adoração e amor um pelo outro em Ross e Rachel", acrescentou a atriz.

A revista Closer afirma que o reencontro acendeu o clima que os dois tinham no passado: “Depois da reunião, ficou claro que mexer no passado trouxe de volta sentimentos que ambos tinham e tonou-se evidente que a química nunca desapareceu”, publicou, citando uma fonte próxima ao casal de atores. "Eles começaram a trocar mensagens depois das gravações e, no mês passado, David voou de Nova Iorque para Los Angeles para encontrar Jen. Eles têm passado um tempo juntos na casa dela", completou a revista.