Corpo de ator global é encontrado em decomposição no seu apartamento

O ator José Carlos Sanches, galã da década de 80 na TV Globo, foi encontrado morto sexta-feira (25). Ele estava no seu apartamento no bairro de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, de acordo com o GShow.

José Carlos tinha 67 anos e construiu uma carreira na emissora, atuando em "Água Viva", “Tititi", "Que Rei Sou Eu?", "Amor com Amor se Paga" e "Por Amor". Seu último trabalho na Globo foi na série "Afinal, o Que Querem as Mulheres?", em 2010.

A polícia civil do Rio de Janeiro contou que os vizinhos denunciaram um forte cheio vindo do apartamento dele. Era o corpo do artista, que estava em estado de putrefação do corpo. A PC disse ainda, que devido as condições do cadáver é possível que o ator tenha morrido há pelo menos quatro dias.

O Instituto Médico Legal (IML) recebeu familiares na manhã deste sábado, 26, para dar início aos trâmites funerários.

"A 12ª DP (Copacabana) instaurou inquérito para apurar a morte de José Carlos Sanches. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) e os agentes estão levantando informações para esclarecer os fatos", disse a PC em nota.z nota da assessoria de imprensa da instituição.

Ao lado do corpo de José Carlos foi encontrada à sua carteira da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).