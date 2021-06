Sônia Abrão detona fala de Gaby sobre violência no Jurunas: 'Ela se acha, né ?'

A apresentadora do “A Tarde é Sua”, Sônia Abrão, usou o espaço de seu programa de fofocas para detonar Gaby Amarantos. Recentemente, a paraense causou polêmica ao lembrar da infância no bairro do Jurunas, periferia de Belém, e dizer que enfrentava “bala perdida todo dia” e “passava por corpos estendidos no chão”.

“Ela se acha, né? Ela acha que pode transformar a realidade de acordo com o seu pensamento ou de acordo com aquilo que ela acha que vai ficar bonito nas entrevistas. O pessoal tem que aguentar calado? Não tem!”, dispara Sonia Abrão sobre Gaby Amarantos.

Na ocasião, a jornalista comentava a controvérsia da fala entre os belenenses. A nova técnica do “The Voice Kids” dividiu opiniões em sua entrevista ao Extra: enquanto, por um lado, internautas confirmaram a opinião e levantaram o debate sobre a violência no Estado, outros apontaram exagero na fala da artista.

Após a repercussão, Gaby Amarantos usou as redes socias para se pronunciar sobre o caso. Na ocasião, ela se desculpou e assumiu não ter usado “bem as palavras”. “Eu podia ter dito que a violência era comum, era frequente. Mas, eu quero dizer para você que ela era real, que o meu medo era diário”, disse.

Sônia Abrão e o Caso Eloá

Um outro aspecto que chamou atenção foi que a crítica à fala apontada como “exagerada” de Gaby foi feita pela apresentadora que é lembrada como “urubu de tragédias” da televisão brasileira. O apelido ganhou fôlego em 2008, quando Sônia Abrão cobria o caso Eloá Pimentel. Na ocasião, ela chegou a entrevistar por telefone o sequestrador da jovem, interferindo nas negociações da polícia. O caso é lembrado ainda hoje como exemplo da falta de ética na cobertura jornalística.

Veja a apresentadora falando sobre Gaby Amarantos: