Conheça o novo namorado de Jojo Toddynho que é oficial do exército e estuda Engenharia Civil

A funkeira Jojo Toddynho está de namorado novo. O romance da cantora com Lucas Souza veio à tona, na última segunda-feira (29), após ter vazado uma foto do casal, que teria sido compartilhada pela artista em um perfil privado nas redes. As informações são do Jornal Extra.

Após o anúncio, a própria funkeira publicou uma foto com o namorado em seu perfil público. "O amor sempre", escreveu na legenda da foto.

Quem é o rapaz que conquistou o coração de Jojo?

Lucas é curitibano e mora no Paraná. Ele é oficial do exército e faz faculdade de Engenharia Civil. No ano passado, ele ingressou nas Forças Armadas de sua cidade natal.

Os pombinhos teriam se conhecido durante a viagem que fizeram a Cancún, no México, em agosto deste ano. A cantora já conheceu a família do atual namorado e sua sogra fez questão de compartilhar um clique ao lado da nora.