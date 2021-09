Mulher garante que novo affair de Jojo Toddynho é seu namorado: 'Otária'

Jojo Toddynho revelou na última sexta-feira (03) que está vivendo um romance com o empresário Márcio Felipe. O que ela não esperava, porém, era que a manicure Iza Branquinho também estivesse em um relacionamento com ele. Pelo menos, é isso que Iza garante em suas redes sociais, alegando que descobriu que estava sendo traída pelos sites de fofoca. As informações são do Metrópoles.

“Há aproximadamente um mês e meio comecei um relacionamento com uma pessoa, e hoje acordei com a notícia (em sites de fofoca) que ele também estava namorando uma pessoa famosa e desde então meu celular não para”, escreveu a jovem, que postou prints de suas conversas no WhatsApp com o rapaz. “Eu igual uma otária sem saber de nada”, desabafou. Iza ainda teria confrontado o rapaz, que fingiu não saber do que ela falava. “Segue sua vida em paz”, disse ele, que recebeu como resposta da mulher que ele estaria fazendo isso "tudo por fama".

Iza ainda afirmou que Márcio havia dormido na sua casa no dia anterior e comido da sua marmita um dia antes de Jojo revelar o romance.

A funkeira, por sua vez, ignorou a polêmica e postou fotos indo malhar, sem se pronunciar. Márcio postou fotos com Jojo e também não falou sobre o assunto. Veja os prints:

