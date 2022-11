Conheça o médico apontado como affair de Reynaldo Gianecchini

Depois que os detetives entraram em ação para desvendar se Reynaldo Gianecchini está ou não namorando, foram atrás da identidade do rapaz.

A internet ficou em polvorosa quando o ator apareceu em um quarto de hotel que uma outra pessoas, tudo resgistrado em imagens postadas nas redes sociais. Os indícios do ambiente, como mesa de cabeceira, as garrafas de água, os sapatos e um carregador de celular no canto esquerdo das duas fotos, já identificavam que os dois estariam no mesmo local.

VEJA MAIS

O espelho também ‘denunciou’. No canto esquerdo superior da foto postada pelo suposto affair do ator, aparece o rosto de Giane no reflexo de um objeto espelhado.

O local seria em um hotel Pinhais, no Paraná, onde o artista está gravando um filme com Grazi Massafera.

Mas quem seria o homem? Trata-se de Wadih Vilela, 33 anos, Especialista em medicina de emergência. Ele é servidor público e médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), de Três Lagos, onde reside há cinco anos. Wadih também é modelo e já disputou o concurso de Mister Nacional 2022, representando o estado do Mato Grosso do Sul.