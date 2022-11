Reynaldo Gianecchini publica foto em hotel no mesmo quarto que ex candidato a Mister Brasil

O ator Reynaldo Gianecchini chamou a atenção dos internautas ao publicar uma foto no mesmo quarto de hotel e no mesmo dia que o médico Wadih Vilela , ex candidato a Mister Brasil pelo Rio Grande do Sul, neste final de semana. As imagens foram feitas em Pinhais, no Paraná.

"É um hotel, mas tem objetos iguais. Então, sim, eles estavam juntos", percebeu uma seguidora. No canto esquerdo superior da foto postada por Wadih, é possível ver o rosto do ator galã no reflexo de um objeto espelhado.

Em entrevista em setembro, o ator de 50 anos criticou os padrões impostos pela sociedade sobre a sexualidade. "Tem gente que não sabe nem qual é o seu real desejo. (...) Às vezes é tão imposto, que você não sabe exatamente. Eu, quando sai de casa, no interior, queria entender se eu gosto mesmo de arroz e feijão, carne e batata frita, ou se aquilo foi me apresentado e eu comprei como: é isso que temos.... Eu sou muito curioso e acho engraçado quem não é: Digo: Jura que você quer passar por essa vida, que é tão rápida, e não quer testar as coisas? Não quer ver o que tem ali? Eu quero testar paladares, viver experiências. Testas coisas que têm a ver com o seu desejo, dentro da sua curiosidade. Eu tenho feito isso, mas requer muita coragem", disse Gianecchini.