Reynaldo Gianecchini assume cabelos brancos e recebe elogios: 'Lindíssimo'

Reynaldo Gianecchini, de 49 anos, enlouqueceu os seguidores ao compartilhar fotos de seu novo visual para 2022. O ator assumiu os cabelos brancos no cabelo e na barba, e recebeu uma chuva de elogios em fotos compartilhadas no Instagram.

Em uma das imagens, Gianecchini aparece em um salão de beleza, ao lado do cabeleireiro Silvano Nunes. "Ele é uma fera", escreveu na legenda, exaltando o trabalho do profissional.

As fotos receberam uma chuva de comentários com elogios, tanto de seguidores quanto de amigos. A atriz Suzana Pires escreveu: "George Clooney, é voce?". "Como pode ser tão lindo!", escreveu Marcella Rica. "Lindíssimo como sempre", comentou Tatiana Tiburcio.

Confira o novo visual do galã da TV:

Gianecchini esteve no ar recentemente na TV Globo na reprise de "Verdades Secretas". Ele está afastado das novelas desde "A Dona do Pedaço" (2019), mas deve ser visto novamente na segunda temporada da série brasileira "Bom Dia, Verônica" (Netflix), com estreia marcada para 2022.