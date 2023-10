Com salário de R$ 600 mil, Rodrigo Faro diz se incomodar em pagar R$ 400 para limpar a piscina

Nesta segunda-feira (2), em entrevista ao PodPah, Rodrigo Faro gerou polêmica ao revelar que se recusa a pagar R$ 400 para contratar um profissional para limpar a piscina de sua mansão. O apresentador da TV Record recebe um salário de R$ 600 mil e, para economizar, ele mesmo limpa a piscina.

"Sabe quem limpa a piscina? Quem mergulha na piscina com a redinha pra limpar? Eu que entro, uma vez por semana. É um put* trampo. R$ 400 um mergulhador com snorkel e bomba de oxigênio. Aí eu falei ‘não vou pagar 400 pau pro mergulhador, eu vou fazer", disse durante o podcast.

Atualmente, o apresentador mora em uma mansão avaliada em R$ 15 milhões e sua piscina é como uma praia artificial, com areia no fundo e 500 mil litros de água. A área é cercada por árvores, pedras artificiais e duas ilhas com palmeiras. O assunto dividiu opiniões na internet, com alguns internautas apoiando a atitude econômica e outros criticando a decisão.

Confira Imagens da piscina de Rodrigo Faro:

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)