Claudia Ohana posa nua após polêmica capa da revista Playboy: 'Muita tranquila com meu corpo'

Claudia Ohana, de 61 anos, voltou a posar nua quarenta anos após a polêmica em torno da capa da Playboy na sua versão americana que estampou uma foto da atriz. Na época, o que mais chamou atenção nos cliques da artista foi a ausência de depilação frontal em suas partes íntimas, tornando, inclusive, Ohana alvo de memes que reverberam na internet até os dias atuais.

VEJA MAIS

"Sinto uma relação com o corpo muito tranquila, muito liberal, porque minha mãe é artista também, fui criada de uma forma muito livre. Sem censura, viajamos com os amigos da minha mãe e tomávamos banho na praia, todos nus", contou a atriz em entrevista à revista onde sairá o ensaio, no próximo domingo (25). Ohana fez mistério quanto o que o público pode esperar das fotos.