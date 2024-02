Christian Chávez, do RBD, posta fotos com Ludmilla no prêmio Lo Nuestro

Os cantores Christian Chavez, do RBD, e Ludmilla se encontraram no prêmio Lo Nuesto, uma das principais premiações que celebra a música latina, que ocorreu na última quinta-feira (22). O integrante do grupo mexicano postou duas fotos ao lado da cantora no Instagram e escreveu: “Brasil e México. Ludmilla sempre linda diva”.

Além da cantora do "Numanice", algumas outras celebridades brasileiras marcaram presença no evento, como Anitta e Luísa Sonza. Em seu perfil no Instagram, Ludmilla compartilhou o post nos stories e incluiu emojis com olhos de coração. A dona de “Numanice” concorria nas seguites categorias: “Artista Feminina Revelação” e “Canção do Ano”, com No_Se_Ve.MP3, feat com Emilia e Zecca, mas não chegou a vencer.

Christian, por sua vez, passou um perrengue no evento e teve que ir embora do local. Isso porque ele e seu colega Christopher von Uckermann foram barrados de entrar na cerimônia.

Por meio de suas redes sociais, Christopher relatou o que aconteceu. Segundo o artista, a dupla recebeu “convites errados” para o evento.

“Olá a todos. Aqui estamos saindo do prêmio Lo Nuestro. Não vamos estar com vocês porque recebemos convites errados e parece que não havia mesa, o que me surpreende um pouco. Organização estranha. Nós não pudemos entrar no evento porque não tínhamos os convites certos”, disse em um vídeo ao lado de Christian.

A dupla chegou a passar pelo tapete vermelho, onde posou para fotos e concedeu entrevistas, mas não chegou a entrar no Kaseya Center, onde foi realizada a cerimônia.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)