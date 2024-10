Cassia Kis pode pagar multa de R$ 1 milhão após virar ré por homofobia

A atriz Cassia Kis se tornou ré por homofobia na Justiça federal, após o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) acatar uma denúncia movida pelo Ministério Público Federal (MPF). Segundo documentos oficiais, a ação pode fazer Cassia Kis ser condenada a pagar uma multa de até R$ 1 milhão.

A denúncia foi motivada, a princípio, por uma série de declarações preconceituosas contra pessoas transexuais dadas pela atriz em uma entrevista ao canal do YouTube da jornalista Leda Nagle, em 2022. Na época, a fala repercutiu nas redes sociais e gerou críticas de diversos setores da sociedade.

“Não existe mais o homem e a mulher, mas a mulher com mulher e homem com homem. Essa ideologia de gênero que já está nas escolas quer destruir a família”, disse Cassia Kis no vídeo.

A queixa-crime foi movida pelo coletivo Antra (Articulação Nacional dos Transgêneros) e pelo ator José de Abreu, que é pai de uma mulher trans de 23 anos.

Segundo o colunista Gabriel Vaquer, do Folha de S. Paulo, foram três as ações movidas na época das falas. Apenas agora, porém, uma delas foi aceita pela Justiça Federal. O caso será analisado pelo juiz Mauro Luís Rocha Lopes.

Além desse caso, Cassia Kis também foi processada em outra ação por homofobia, em uma ação movida pelo Grupo Arco-Íris, ONG que cuida dos direitos da população LGBTQIA+. No processo, a instituição pede uma indenização coletiva no valor de R$ 250 mil, valor que deve ser destinado a programas de combate à LGBTfobia no meio artístico.

