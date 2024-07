Apresentador da GloboNews se manifesta após ataque homofóbico de Emílio Surita

O momento em que Marcelo Cosme se tornou alvo de um ataque homofóbico de Emílio Surita, durante a programação da Joven Pan, começou a viralizou nas redes sociais nesta quarta-feira (24). A situação provocou uma enxurrada de apoio ao jornalista da GloboNews.

Tudo ocorreu quando Emílio Surita debochou do apresentador do Em Pauta e do cantor Caetano Veloso: “Eu vou assim bem gostosamente, no passo assim, bem Caetano Veloso, bem GloboNews. ‘Olá, estamos aqui na GloboNews’”.

Logo em seguida, ele tenta citar Marcelo Cosme e pede ajuda aos demais participantes do programa Pânico: “Como é que chama aquele cara que faz o programa à noite? O simpático lá. ‘Estamos aqui com um programa maravilhoso, pessoas fantásticas’. É um maestro apresentando: ‘Bote no telão aqui as informações do governo’. Bem solto… muito solto”.

VEJA MAIS

Após o vídeo ganhar a web, famosos como Dona Déa e Carmo Dalla Vecchia resolveram gravar vídeos em apoio a Marcelo Cosme. "Estou de mãos dadas com meu amigo Marcelo Cosme e não tolerarei nenhum tipo de homofobia, seja de quem for. Homofobia é crime e quem fala isso na televisão merece ser punido”, disparou a mãe de Paulo Gustavo.

“Amo a senhora, Dona Déa! Muito obrigado. A senhora e seus filhos são exemplos pra todos nós! 💚🍀❤️🏳️‍🌈”, respondeu o jornalista.

“Homofobia é crime, cadeia a quem propaga!!!!”, afirmou Elizabeth Savala. “Boa!!!! Estamos juntas!!!! Marcelo Cosme além de ser um superprofissional é um ser humano maravilhoso. Temos que parar de passar pano…. É um ataque, não é ‘brincadeira’… É homofobia!!! É crime!!!!”, escreveu Leilane Neubarth.

Após a repercussão negativa do caso, a emissora usou as redes sociais para se desculpar. “A Jovem Pan pede sinceras desculpas pelo ocorrido na edição de terça-feira, 23 de julho, do Pânico. O programa fez uma brincadeira muito infeliz citando o nome de Marcelo Cosme”, afirmou.

E completou: “Todavia, a atração não teve nenhuma intenção de discriminar o profissional em questão. De toda forma, nos comprometemos a não repetir mais o tratamento descortês ocorrido ontem. A Jovem Pan lamenta o ocorrido e deixa registrado sua admiração pelo trabalho de Marcelo Cosme”.