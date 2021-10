CASO ALEX BALDWIN: entenda como tiro acidental matou diretora durante gravação de filme

A morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins, de 42 anos, em decorrência de um tiro acidental feito pelo ator norte-americano Alec Baldwin, após o manuseio de uma arma de fogo cenográfica, no set de gravações do filme “Rust”, é um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, nesta sexta-feira (22). As informações são da Revista Quem.

O caso

Na última quinta-feira (21), a equipe gravava as cenas do longa-metragem nos EUA, quando Baldwin disparou acidentalmente a arma. O tiro feriu Halyna na região do estômago e ela precisou ser encaminhada ao hospital mais próximo. O diretor do filme, Joel Souza, também ficou ferido no ombro, mas passa bem. Já a jovem não resistiu ao ferimento e morreu na unidade hospitalar horas depois.

Investigações

Alec Baldwin tem sido o principal suspeito pelo acidente que matou a diretora de fotografia. De acordo com a polícia, algumas testemunhas estão sendo ouvidas, mas o ator ainda não recebeu nenhuma acusação legal.

A arma cinematográfica continua munição verdadeira

As balas utilizadas em set de filmagens são preenchidas com pólvora ou um pedaço de plástico ou papel, que produz fumaça e um estrondo, mas não há riscos de causar ferimentos. No entanto, a que foi encontrada dentro da arma utilizada pelo ator norte-americano continha um projétil verdadeiro.

E ainda segundo o site IndieWire, o responsável pelos instrumentos utilizados no filme não era registrado na associação.

Ator postou uma foto vestido com roupas de sangue

Semanas antes do acidente, Alec havia postado uma foto caracterizado com o figurino do personagem, no qual ele aparece com roupas sujas de manchas vermelhas e dando spoilers do enredo do filme, mas ele a apanhou.

Gravações foram suspensas

Por conta do ocorrido, um porta-voz da Rust Movies Productions LLC se pronunciou, nesta sexta-feira (22), informando que as gravações foram suspensas após a tragédia e lamentou o ocorrido.

“Paramos a produção do filme por um período indeterminado e estamos cooperando totalmente com a investigação do Departamento de Polícia de Santa Fé. Vamos fornecer serviços de aconselhamento para todos ligados ao filme enquanto trabalhamos para processar este terrível evento", diz um trecho do documento.