Casal de influenciadores e filha de um ano sofrem acidente de carro

O casal de influencers Maluzinha e Roninho e a filha, de um ano, sofreram um acidente durante a madrugada da última quarta-feira (08/06), em Maceió, Alagoas. O carro em que a família viajava ficou com a frente completamente destruída, mas todos estão bem. Após o susto, Maluzinha e Roninho compartilharam com os seguidores imagens do ocorrido e tranquilizaram os fãs.

VEJA MAIS

Maluzinha e Roninho somam, juntos, mais de 8,5 milhões de seguidores no Instagram. Na última quarta-feira, eles assustaram os fãs ao informar que a família havia sofrido um acidente de carro. Em suas redes sociais, eles mostraram detalhes de como ficou o veículo e contaram detalhes sobre a situação.

"Absurdo, um boi na beira da pista. Enfim, hoje renascemos. Graças a Deus estamos vivos", diz Maluzinha, mostrando o carro destruído.

Depois, destacou que não se feriram gravemente: "Estamos bem, todos nós! A Maria não teve nenhum arranhão. Eu e Roninho também estamos bem, só me arranhei um pouco. O susto foi grande", afirma.

Confira:

Acidente-influencers (Reprodução: Redes Sociais) (Reprodução: Redes Sociais) (Reprodução: Redes Sociais)

Roninho também foi ao perfil do Instagram para tranquilizar os fãs. "Evitem viajar à noite, é um perigo. Fomos surpreendidos por um boi entrando na pista. Isso poderia ter custado nossas vidas", alertou. E ainda falou sobre a importância do uso do cinto de segurança.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)