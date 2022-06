Casa onde Shakira morava com Piqué é invadida e pichada com declarações de amor

Mais uma situação inusitada envolvendo Shakira e Piqué chamou atenção da mídia internacional. A casa onde a cantora e o jogador de futebol moravam, em Barcelona, foi invadida e pichada na manhã desta segunda-feira (20). No entanto, o mais inusitado é que o vândalo, que não teve a identidade revelada, deixou várias declarações de amor para a cantora colombiana.

Segundo o que foi divulgado por diversos jornais locais, o infrator deixou mensagens como: “Te amo, mulher linda”, “Vim aqui por você, meu amor” e “Estou pronto para me casar com você agora mesmo e te apoiar”. As mensagens teriam sido feitas na calçada da mansão por algum admirador de Shakira.

A mansão faz parte de mais um dos vários imóveis que o casal adquiriu junto e que está na justiça para ser partilhado. Além do imóvel de luxo, eles possuem outras casas e até uma ilha particular.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)