Como Shakira e Piqué: Detetive revela valor para investigar casos de traição

Após quase um mês de quando foi noticiado que o casamento entre a cantora Shakira e o jogador de futebol Gerard Piqué chegou ao fim, nesta semana, a imprensa espanhola revelou que a colombiana contratou uma agência de detetives para confirmar as suspeitas sobre a traição do marido.

O programa de televisão "El Gordo y la Flaca", do canal Univisión, confirmou que a equipe foi contratada para confirmar a infidelidade de Piqué com evidências. E foi assim que a artista recebeu fotos do pai dos filhos com outra mulher em situações íntimas.

Segundo o UOL, a detetive particular Daniele Martins, explicou como é feita a investigação em casos de suspeita de traição e quanto custa esse tipo de trabalho. Segundo a equipe da detetive, além de fotos e vídeos, o pacote da investigação em casos de traição traz ainda um relatório sobre os lugares dos encontros dos amantes, além de garantir a instalação de um rastreador e escuta nos investigados. O pacote de cinco diárias custa em torno de R$ 7,5 mil.

Ainda de acordo com a detetive, cerca de 80% dos casos são resolvidos dentro de cinco dias e 100% em até 10 dias.

Caso Shakira e Piqué

No caso entre a cantora e o jogador, as especulações sobre a separação do casal começaram quando o jornal "El Periódico" revelou que o jogador de futebol estaria morando em outra casa por ter sido infiel. O anúncio do fim da relação foi feito em conjunto por eles quatro dias depois.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)