Casa da infância de Beyoncé é consumida por fogo na noite Natal; vídeo

A residência onde Beyoncé passou sua infância, localizada em Houston, Texas, Estados Unidos, foi atingida por um incêndio na madrugada de Natal. O incidente foi relatado por volta das 2h da segunda-feira (25), sendo controlado pelos bombeiros em aproximadamente 10 minutos. A informação foi confirmada pelo site americano TMZ.

A família que atualmente habita a casa, composta por um casal com dois filhos pequenos, conseguiu sair do lar a tempo e não houve feridos em decorrência do incêndio. Conforme relatos do site, a família de Beyoncé adquiriu a residência em 1981 por US$ 64 mil, equivalente a aproximadamente R$ 313 mil na cotação atual. Eles se mudaram alguns anos depois, antes do nascimento de Solange, irmã de Beyoncé, em 1986.

O imóvel, que possui três quartos, três banheiros e uma escada em espiral que leva a um escritório, foi listado para venda em 2019. Em 2022, a casa foi adquirida por US$ 310 mil, cerca de R$ 1,5 milhão.