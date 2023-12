Internautas avistam supostas bolas de fogo cruzando o céu brasileiro e brincam: 'É a Beyoncé'

Usuários da rede social X compartilharam, na noite desta sexta-feira (22), diversos avistamentos de supostas bolas de fogo no Brasil, em especial nos estados da Bahia e Sergipe. Até o momento, não há uma explicação oficial sobre o episódio.

Alguns internautas não perderam tempo e brincaram que se trataria da cantora. Isso porque a artista esteve na Bahia, na quinta-feira (21), para a divulgação do filme ‘Renaissance Tour’.

Chuva de meteoros Úrsidas

Umas das possíveis respostas para o mistério, é que seja a chuva de meteoros Úrsidas, a última do ano. O evento terá um pico entre esta sexta-feira (22) e sábado (23).

Esses objetos serão mais visíveis para os observadores do Hemisfério Norte. No entanto, a última chuva de meteoros do ano poderá ser vista do Brasil, mas em apenas algumas localidades, como São Paulo ou Rio de Janeiro. Já em Goiás, Alagoas e Bahia, por exemplo, os observadores das estrelas poderão ver o evento.