Carolina Portaluppi usa look ousado sem sutiã no Carnaval e chama atenção na web: 'Bloqueei família’

A filha do técnico e ex-jogador de futebol Renato Portaluppi, Carolina, de 29 anos, usou as redes sociais no último sábado (17) para compartilhar um look ousado que vestiu para celebrar o finzinho do Carnaval 2024. Ela apareceu usando adesivos nos seios, em baixo de um top telado dourado, sem sutiã. Confira:

“Já bloqueei minha família”, brincou ela nos Stories sobre a reação dos seguidores. Carolina também compartilhou registros na Sapucaí, no Rio de Janeiro, assistindo o Desfile das Campeãs.