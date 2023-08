Carol Portaluppi tira o fôlego de seus seguidores com post empinando o bumbum em piscina

Aos 29 anos, Carol Portaluppi está vivendo momentos de pura ostentação em sua viagem a Mônaco, desfrutando do verão europeu em grande estilo. A influenciadora não economiza ao compartilhar cada detalhe da jornada com seus seguidores no Instagram.

Nesta terça-feira (8), a musa renovou seu bronzeado relaxando à beira de uma deslumbrante piscina de borda infinita, proporcionando uma vista magnífica do mar ao horizonte, e empinando o bumbum.

Com seu humor característico, Carol brincou na legenda da publicação ao dizer: "Nada a ver essa vista não ser a do meu quarto".

Foto publicada nas redes sociais da influenciadora (Reprodução / Instagram @carolinaportaluppi)

Mas antes de se encantar com as maravilhas de Mônaco, a filha do ex-jogador e treinador de futebol, Renato 'Gaúcho' Portaluppi, de 60 anos, aproveitou intensamente o verão europeu na cidade de Nice, na França.