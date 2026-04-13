Carlinhos Maia tenta anular multa de R$ 1 milhão após infração ambiental em Noronha
Influenciador já foi autuado em 2025 por circular de quadriciclo em zona de preservação ambiental na área de desova de tartarugas em Alagoas
Carlinhos Maia, registrado como Luiz Carlos Ferreira dos Santos, ingressou com uma ação anulatória contra o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) para contestar uma multa de R$ 1 milhão. A penalidade foi aplicada em decorrência de um episódio ocorrido em outubro de 2025, no arquipélago de Fernando de Noronha, quando o influenciador alimentou aves marinhas da espécie Fregata magnificens com restos de comida, ato que as autoridades classificaram como uso comercial de imagem de animais silvestres em situação irregular e abuso ambiental.
Os documentos foram obtidos com exclusividade pelo colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia.
VEJA MAIS
A defesa apresentou um pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos da autuação de forma imediata. Contudo, a Justiça Federal de Pernambuco declarou incompetência para julgar a matéria e determinou o envio dos autos para uma unidade especializada em demandas do território de Fernando de Noronha. O processo foi redistribuído por sorteio, o que interrompeu a previsão de uma análise sobre o pedido liminar.
O histórico de infrações ambientais do influenciador inclui uma multa anterior, de R$ 10 mil, aplicada em agosto de 2025. Na ocasião, houve o registro de circulação de quadriciclo em uma área de preservação em Jequiá da Praia, Alagoas, local destinado à desova de tartarugas marinhas onde o trânsito de veículos é proibido. A fiscalização confirmou a presença de marcas de pneus em trechos protegidos entre os municípios de Roteiro e Jequiá da Praia após a veiculação de imagens nas redes sociais. O caso atual aguarda andamento no novo núcleo judiciário para onde foi transferido.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA