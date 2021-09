Carla Diaz impressiona seguidores com 'corpo perfeito'

Aproveitando o feriado, Carla Diaz impressionou os seguidores do Instagram ao compartilhar uma foto em que aparece de maiô preto, enquanto posa com uma piscina ao fundo. A ex-BBB21, ainda, usou uma saída de praia para aproveitar o clima de sol. A atriz publicou esbanjou toda a sua beleza e um corpão de dar inveja.

Na legenda da publicação, a famosa perguntou aos fãs como será o feriado deles. “Oiee, como tá seu feriado, muito trabalho ou descanso?”, escreveu a famosa, recebendo mais de 240 mil curtidas em algumas horas.

Seguidores de Diaz não perderam o tempo em comentar a postagem da artista com milhares de elogios. “Plena”, comentou Paula Amorim, campeã do No Limite 5. “Musa”, admirou Gil do Vigor, quarto colocado do BBB 21. “Trabalho”, respondeu Thelminha, campeã do BBB 20, entre várias mensagens.

Recentemente, Carla fez uma viagem de trabalho ao Egito. Com cliques e vídeos do local, a atriz e ex-sister viralizou em suas redes sociais entre os seguidores, chegando a ficar entre os assuntos mais comentados do Twitter.