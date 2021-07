Carla Diaz faz sucesso nas redes sociais com foto nua

A atriz Carla Diaz causou nas redes sociais na noite de terça-feira (12) ao aparecer totalmente nua em um clique em que exibiu seu lado mulherão. Bombando após o “BBB21”, ela deixou os fãs sem fôlego.

“Somos força, música e poesia. Mergulhos profundos. Tempestade e calmaria. Somos muitas. E somos uma só”, disparou ela.

Na sequência, ela exaltou o poder feminino. “Porque nos reconhecemos: somos a pura coragem. Nós somos infinitas. Somos mulheres!”, afirmou.

Nos comentários, a loira ganhou muitos elogios dos fãs que exaltaram a beleza da atriz e o corpo em forma que ela exibiu no clique. “Um poema de tão linda”, afirmou um. “Deusa”, afirmou outro. “É para pirar qualquer um”, brincou um terceiro.

A atriz Carla Diaz explicou em seu perfil porque deu uma pausa das redes sociais. Recentemente, ela afirmou que precisou se afastar após perceber um comportamento abusivo de muitos seguidores. Desde sua participação no “Big Brother Brasil 21”, a atriz contou que a situação foge de controle.

“É que às vezes a internet é muito tóxica. Vocês não tem noção da metade das coisas que eu recebo e que tem acontecido, tem gente sem noção, abusiva, sem respeito, esquecendo que existe um outro ser humano aqui. Por isso prefiro ficar no meu cantinho, às vezes”, explicou Carla Diaz , no final do mês de junho.