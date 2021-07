Juliette, Pocah e Carla Diaz surgem de biquíni e arrancam suspiros

As ex-BBB 21 Juliette, Pocah e Carla Diaz posaram juntas, nesta segunda-feira (26). Nos perfis do Instagram das três, várias fotos do encontro foram compartilhadas.

“Pocarliette”, uma junção do nome das ex-sisters, posou com biquíni em uma lancha, mas não revelaram onde foi o passeio.

A postagem no Instagram de Juliette ultrapassou os 3,3 milhões de likes.