Gil do Vigor surpreende Arthur ao mostrar Carla Diaz durante live

Gilberto Nogueira, o Gil, do “BBB 21”, protagonizou um momento hilário em uma live com o ex-colega de confinamento, Arthur Picoli, na última terça-feira (8). Acompanhado de Pocah e Carla Diaz, o economista acabou mostrando que a atriz estava bem ao seu lado durante todo o vídeo ao vivo, o que fez com que o crossfiteiro ficasse constrangido.

Com a aparição de Carla por alguns segundos, vários gritos surgiram entre os vizinhos de Arthur. O preparador físico ficou sem reação em um primeiro momento, mas depois tentou disfarçar, dizendo que os gritos eram por causa do pernambucano. Em seguida, a live caiu e alguns internautas brincaram que a atriz de “Chiquititas” teria desligado o wi-fi.

Fora da casa, Carla e Arthur foram discretos. Os dois se reencontraram pela primeira vez nas gravações do Dia 101 e estiveram lado a lado para receber o prêmio de melhor casal da edição, que foi escolhido pelo público. O capixaba admitiu que estava apaixonado, mas a ex-chiquitita não deu nenhuma brecha sobre uma possível volta do romance.

Confira: