Cantor paraense que postou que ia para o BBB 22 desmente: 'Foi uma brincadeira'

O cantor Hugo Santos recorreu às redes sociais, nesta quarta-feira, 5, para negar que foi selecionado para a próxima edição do Big Brother Brasil, que inicia no próximo dia 17. A versão falsa foi divulgada nas redes sociais dele, no dia anterior, ao lado de um card em que o cantor aparece em foto produzida tendo as marcas do reality ao fundo. A informação confundiu internautas. A lista dos brothers e sisters deste ano ainda não foi divulgada pela Globo.

"Isso não passou de uma brincadeira", disse ele, que também escreveu sobre o assunto na mesma postagem em que manteve a imagem dele com os símbolos do programa. "Te julgam sem te conhecer, sem saber da história que você percorreu até aqui, tudo é motivo de cancelamento, inclusive uma brincadeira sadia sem ofender alguém se quer!!"

O texto anterior do paraense dizia: "Hugo é um dos confirmados para a 22 ª edição do Big brother Brasil. Foram 4 anos tentando entrar na casa mais vigiada do país. Agora, ele espera valer a pena contar com a torcida de vocês que acompanham ele a mais de 10 anos de carreira. #bbb22 #temquerespeitar #teamhugo".

"E aí, gente! Não tô no Rio de Janeiro, não tô confinado no Big Brother Brasil. Tô aqui em Belém do Pará", inicia o sertanejo no vídeo postado no Stories, nesta quarta-feira. "Isso não passou de uma brincadeira. Vi no Instagram de um amigo meu e vários artistas estavam postando também. A turma tá postando pesado, é uma brincadeira que todo mundo todo ano faz", afirma.

Hugo conta que não se inscreveu para a edição deste ano, mas que já tentou antes, inclusive, chegou a participar de etapas seletivas, mas atribui a possibilidade de não ter sido selecionado a uma publicação feita pelo colunista Léo Dias com o nome e a foto dele. "Não tenho certeza, não posso afirmar", completa.

Hugo agradece o "carinho dos fãs" que se manifestaram sobre a brincadeira e acrescenta no vídeo: "A turma tá comentando outras coisas, falando que eu quero ganhar seguidores, que eu queria fazer mídia, enfim, eu nem tinha noção (da proporção) que isso ia tomar. Enfim, não fui (para o BBB). Se eu tivesse ido seria muita onda lá dentro", brinca. Ele termina pedindo desculpas e diz que poderá entrar para a edição do programa em 2023.

Na postagem escrita, Hugo diz: "Eu me diverti demais! Tudo isso não passou de uma grande brincadeira (...) E fiz a mesma postagem aqui no Feed pra brincar com meus seguidores, só que tomou uma dimensão muito grande (...). Não quero minuto de fama ou algo do tipo, as coisas quando tem que acontecer elas chegam sem você esperar, tudo no tempo de Deus, e com muito trabalho!!"

"Te julgam sem te conhecer, sem saber da história que você percorreu até aqui, tudo é motivo de cancelamento, inclusive uma brincadeira sadia sem ofender alguém se quer!! Mais eu tô com o coração leve e sei que não fiz mal a ninguém! Tô do lado da minha fortaleza maior que é minha família, e vida que segue", finaliza.