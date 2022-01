Cantor paraense afirma que estará no BBB 22

O sertanejo paraense Hugo Santos usou as redes sociais para divulgar que estará na próxima edição do Big Brother Brasil, que terá início no dia 17 de janeiro. A lista dos participantes ainda não foi divulgada pela Globo.

Nesta terça-feira, 4, foi postada uma montagem da foto dele sobre a logomarca do reality com a legenda: "Hugo é um dos confirmados para a 22 ª edição do Big brother Brasil. Foram 4 anos tentando entrar na casa mais vigiada do país. Agora, ele espera valer a pena contar com a torcida de vocês que acompanham ele a mais de 10 anos de carreira. #bbb22 #temquerespeitar #teamhugo".

Entre as celebridades que comentaram na postagem estão Robgol.

No mês passado, Hugo lançou o videoclipe da versão em sertanejo do sucesso de Dilsinho, "Péssimo Negócio", que foi gravado em Goiânia.