Camila Queiroz atualiza internautas sobre o estado de saúde de Klebber Toledo

Fãs e seguidores de Klebber Toledo se mostraram preocupados quando o ator apareceu internado nas redes sociais. Foi necessário que Camila Queiroz atualizasse na web sobre os estado de saúde dele.

O ator estava hospitalizado desde a última terça-feira (19), mas agora ele já recebeu alta médica. Klebber que apareceu com o braço esquerdo imobilizado por conta de um problema no ligamento.

“Neném está bem, já está em casa”, disse a atriz ao compartilhar uma foto ao lado dele.

Sem maiores detalhes, Klebber refletiu sobre a correria do dia a dia em uma publicação:"O tempo não tem tempo, nós e tudo a nossa volta sim. Hoje tento tomar o meu tempo, tento entender como ter mais tempo, como ser feliz com tão pouco tempo, como ser melhor o tempo todo, como não perder tempo… e na ansiedade de tanto viver o MEU tempo mental aqui e agora, sinto que as vezes deixo de olhar o tempo de todos e de tudo a minha volta".

O ator apontou a necessidade de respeitar os limites do corpo e da mente. "Quando seu tempo pedir pra você parar, não deixe a sua visão de mundo impedir que você viva o tempo que o seu corpo precisa, quem sabe com respeito vamos coexistir melhor com o tempo dos muitos dentro de nós e de cada coisa ao nosso redor… Nada vai ser pra sempre, o tempo é uma invenção nossa", aconselhou.