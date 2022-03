Caio Castro publica a primeira foto com a namorada após término com Grazi; veja quem é

Assumidíssimos! O ator Caio Castro compartilhou, pela primeira vez, uma foto com a nova eleita, Daniane de Paula. Este é o primeiro relacionamento público do ator, após o término com a atriz Grazi Massafera. Neste domingo, (27), o artista declarou oficialmente que ele e a loira estão juntos, em uma postagem no Instagram.

Curtindo o segundo dia do Lollapalooza, o casal apareceu agarradinho. "É leve né, namorada...", escreveu ele, na legenda da publicação. Um dia antes, o casal foi fotografando trocando carícias no lounge do evento.

Daniane de Paula é assistente de palco de Fausto Silva.

