Caio Castro surge nas redes sociais com a nova namorada, pela primeira vez

O ator Caio Castro surgiu pela primeira vez nas redes sociais ao lado da nova namorada, a paranaense Daiane de Paula, de 31 anos. Ela foi assistente de palco do Domingão do Faustão.

A foto do novo casal foi postada ao lado da nova namorada foi publicado no Instagram do personal trainer Wilson Faglioni, ontem, na terça-feira, 15, após eles treinarem juntos em uma academia de São Paulo.

"Que time, meus amigos, que time", escreveu o dono do perfil. Daiane comentou no post: "Bora, time".

No início do ano, Caio e Daiane foram vistos juntos pela primeira vez. Antes de Daiane, Caio namorou a atriz Grazi Massafera, mas o relacionamento acabou em agosto de 2021.