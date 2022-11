Caio Castro é processado por atendente de loja, que alega humilhação

O ator Caio Castro estaria sendo processado pelo atendente de loja Matheus Dias Encrenaziu, após um desentendimento em um estabelecimendo em São Paulo. As informações são da colunista Fábia Oliveira, do site Em Off. A motivação teria sido um fato ocorrido durante a inauguração do estabelecimento, quando o ator fazia presença vip como modelo de uma marca, no Morumbi Shopping Multipla.

VEJA MAIS

Segundo o processo, Matheus participava de um treinamento que antecedia a inauguração do estande em que seriam expostas pulseiras, anéis, brincos e colares. Porém, o ator teria passado a dar ordens para os funcionários que estavam no local, incluindo Matheus, com quem teria sido sido grosseiro em dado momento.

Em determinado momento, começou uma sessão de fotos que teve a participação dos funcionários. Matheus se posicionou ao lado do artista, que reagiu de forma agressiva porque o atendente estaria encobrindo o nome da marca: “Porra, moleque, caralh*, saia da frente da marca, se toca p***a, não percebeu que está cobrindo a marca? Não presta para nada p***a”.

Matheus disse que se sentiu humilhado pelo ator e ajuizou a ação judicial, no início de novembro, pedindo R$ 10 mil como indenização por danos morais. Caio Castro ainda não foi ouvido no processo.