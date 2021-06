Caio Afiune, do ‘BBB 21’, passa por cirurgia na cabeça e médico decreta: ‘Seis meses’

Ex-participante do “BBB 21”, Caio Afiune, preocupou fãs, na manhã da última segunda-feira (7), ao anunciar que enfrentaria uma cirurgia na cabeça. O goiano realizou uma pequena operação ao realizar um transplante capilar para acabar com a calvície.

Para realizar a pequena cirurgia, Caio escolheu Thiago Bianco, médico que cuida também de cantores como Roberto Carlos, Marcos e Belutti, Lucas Lima, Lucas Lucco e Tom Cavalcante. O profissional disse para o “Bastião” que os folículos são retirados das laterais da cabeça e colocadas na parte de trás.

“O que transplantar vai ser permanente e nunca mais cai (…) Daqui a seis meses está cabeludo já”, afirmou o especialista. “Amém”, respondeu o goiano.

Após o transplante, a equipe de Caio partilhou no Instagram dele uma mensagem a respeito do afastamento do mesmo da internet. “A cirurgia de transplante capilar terminou agora e, graças a Deus, deu tudo certo. Logo em breve o Caio aparece para falar com vocês.”, diz o relato. O fazendeiro precisou raspar a cabeça para realizar a transformação.