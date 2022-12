Caetano Veloso é diagnosticado com Covid-19; agenda de shows é adiada

O cantor Caetano Veloso foi diagnosticado com covid-19, nesta sexta-feira (02). Por conta do estado de saúde, e a necessidade de fazer isolamento social, o artista – que tem 80 anos - teve a agenda de shows adiada. A confirmação do teste positivo veio na tarde de hoje (02), por veio por meio das redes sociais.

De acordo com a assessoria, o cantor apresentou um leve quadro de febre e, no geral, passa bem. Esta é a segunda vez que Caetano positiva para a doença. “É importante frisar que o adiamento causa frustração não apenas aos fãs, mas também em toda a equipe e ao próprio artista. Ressaltamos que neste momento o nosso posicionamento prioriza a saúde de Caetano Veloso”, reforça a nota. Veja!

