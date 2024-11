Bruno Mars para o trânsito em Minas Gerais antes de show

De passagem pelo Brasil para realização de shows de sua turnê, o cantor Bruno Mars “parou” o trânsito de Belo Horizonte, em Minas Gerais, nesta terça-feira (05/11), ao aparecer repentinamente nas ruas da capital mineira para surpreender os fãs.

Vestido com uma camisa do Brasil, um óculos estilo "juliete", um boné e chinelos, Bruninho, como é chamado pelos brasileiros, foi flagrado comendo iguarias da culinária mineira, tomando cerveja e até passeando na garupa de uma moto sem capacete.

Rafael Dias Santana, motorista da moto com quem o artista “pegou uma carona” disse ao G1 que estava passando pelo bairro quando encontrou com o artista. "O cara perguntou para mim se eu queria fazer um vídeo com ele [Bruno Mars] e tirar umas fotos com ele, que ele queria andar na garupa da minha moto. A gente ia dar uma volta no bairro, só que um carro parou subindo e, como começou a aparecer muita gente, ele teve que entrar na van e ir embora", contou, animado.

VEJA MAIS:



O cantor também foi visto de braços abertos no teto solar de um carro, parecendo eufórico. Em vídeos que circulam pelas redes sociais, é possível ver ele gritando “Brasil”, acenando para os motoristas e depois voltando para o veículo.

Confira os flagras:

Bruno Mars realiza o último show de sua turnê no Brasil na noite desta terça-feira (05/11), no estádio Mineirão. O cantor estava no país desde 30 de setembro e realizou outras 13 apresentações neste período.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)